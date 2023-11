TOUBA- Les Baayfall arrêtent 04 prostituées et 03 de leurs clients, ferment la maison et emportent les clefs

Première grosse prise des Baayfaal après la confirmation obtenue du Khalife Général des Mourides qu’ils pouvaient continuer à assurer la police religieuse à Touba nonobstant les critiques récemment essuyées et les échauffourées enregistrées. Ils ont alpagué 04 jeunes dames , des prostituées , pour être plus plus précis, à Touba Ndiarème. Les deux avaient par dévers elles, leurs cartes professionnelles, les deux autres attendaient encore d’en disposer .



Sur la base d’informations reçues , les Baayfaal ont réussi à débarquer à l’improviste . C’est ainsi qu’ils ont embarqué tout le monde , non sans signaler que du tabac a aussi été trouvé sur place . Conformément aux directives reçues , la maison louée a été fermée et les clefs seront remises à la hiérarchie. Présentement, on nous signale que les dames et leurs clients ont été conduits à Baayfall - Ga.