TOUBA- La jeunesse de l’Apr compte respecter la volonté du Khalife sans broncher

À l’obligation qui leur est fait de ne dérouler aucune activité politique à Touba, les jeunes Républicains de la cité ont convenu de se conformer sans états d’âme. En assemblée générale à Mbacké, ils ont réitéré leur volonté de ne jamais fouler au pied les ndigël du Patriarche et de déloger leurs permanences et travaux à Mbacké. « Nous sommes des talibés et jamais nous ne manquerons de nous plier aux exigences du Saint homme. Nous avons entendu des jeunes de l’opposition manifester leur désaccord par rapport à ce ndigël. Que tout le monde le sache . S’il y’a des grabuges, seuls eux seront les responsables. Nous nous battrons contre ces gens sans fléchir mais Touba restera à l’abri des manifestations politiques », dira Talla Sylla. Le jeune leader politique, à la suite de Bassirou Mboup et de Binetou Diop d’embrayer pour décliner la stratégie politique qui sera déployée dans l’objectif de donner la victoire au candidat Amadou Bâ à Touba et environs.



« Nous sommes certains que la victoire est acquise pour Amadou Bâ. Ici à Touba , nous avons mis en place une stratégie . Nous avons listé 1000 jeunes à qui nous avons chargé de trouver chacun 50 électeurs. Cela nous fera 50 000 électeurs enregistrés avec certitude sur les 300 000 inscrits. Il nous faudra alors après fournir un surplus d’efforts pour dominer nos adversaires. Nous avons aussi décidé de sécuriser le vote . Nous n’accepterons pas , comme le vote est finalement permis à Touba, que des opposants viennent saboter des bureaux et urnes ».



Binetou Diop et Bassirou Mboup, par ailleurs , inviteront leur candidat à davantage faire confiance à la jeunesse. « Le moteur de l’Apr, c’est la jeunesse. Il est temps de donner aux jeunes la considération qu’ils méritent . Nous souhaitons avoir une audience et un soutien car , dans notre programme, figure une large palette réservée aux actions sociales à consentir au niveau des quartiers périphériques de la cité » diront-ils notamment.