TOUBA - Cinglant réquisitoire des chargés de mission à la présidence contre « And Saml Jiko - Yi » devant le Khalife.

C’est une délégation de jeunes leaders politiques, chargés de mission à la Présidence de la République, qui a été chez le Khalife Général des Mourides pour tenter, au maximum, de réfuter les thèses de « And Samm Jiko - Yi ».



Une mission judicieusement exécutée, puisque Abdou Ndiaye, Mamadou Libasse Basse et leurs camarades ont confié au Saint homme que l’association était manipulée et surtout entretenus par des lobbies étrangers.



L’actuel maire de Keur Maba Diakhou de signaler, ensuite, face à la presse que « la structure susmentionnée n’est nullement composée d’Imams crédibles. »



Il argumente : « Les vrais Oustaz et les vrais Imams sont dans les daaras et les mosquées. Ceux que nous avons en face sont des politiciens qui ont fini d’enlever leurs cagoules depuis qu’ils ont appelé les Sénégalais à voter pour eux lors des élections législatives. »



Ils préciseront que le débat autour de la légalisation de l’homosexualité n’a aucun sens dès l’instant que le Président Macky Sall a clairement dit et répété que ce ne sera jamais le cas tant qu’il est aux commandes...