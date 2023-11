TAS à Barcelone dans le cadre de sa tournée européenne "Disso ak Nieep" afin de présenter aux populations un bon programme de développement pour le Sénégal

En déplacement en Europe depuis plusieurs jours, le leader de la République des valeurs (RV) Thierno Alassane Sall (TAS), pour les besoins d’une tournée politique et de rencontres avec les différentes communautés africaines dans la diaspora, compte s’inscrir dans le cadre de son concept ‘‘Disso ak niép’’. En effet, cette initiative consiste à se rapprocher des populations partout où elles se trouvent et à s’enquérir de leurs inquiétudes, avant de leur proposer un programme politique en réponse aux nombreuses difficultés auxquelles elles font face. Cette campagne consiste également à remobiliser ses équipes dans la diaspora afin de maximiser ses possibilités de remporter ce prochain scrutin 2024.



Ainsi, après l’étape de Paris et un grand meeting à Lyon, le week-end dernier, Thierno Alassane Sall a foulé le sol espagnol en direction de Barcelone pour y tenir un grand rassemblement. La coordination de RV/ Diaspora a remis des centaines de fiches de parrainages à leur leader TAS. Le porte-parole de TAS, appelle ces camarades politiciens qui disent avoir collecté des millions de parrainages d'éviter de manipuler l'opinion nationale et internationale. "Nous constatons des déclarations exagérées un peu partout de formations qui laissent croire qu’elles auraient collecté des millions de signatures parfois plus même que le nombre d’inscrits sur les listes électorales. À ceux-là, j'exhorte à plus de retenue et à respecter le jeu électoral".



Selon lui, "il est impossible de collecter un nombre de parrainages supérieur au nombre d'électeurs inscrits dans le fichier électoral". À rappeler que ce 2 décembre 2023, militants et sympathisants de la RV en compagnie de leur candidat, pour la présidentielle 2024 TAS vont tenir à Paris un grand meeting de clôture de la tournée européenne.