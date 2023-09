Supposée arrestation de deux bébés: Alioune Tine présente ses excuses!

À la suite de publications dans les réseaux sociaux en date du 28 Septembre 2023, le Sieur Alioune Tine avait prétendu que 2 bébés : Awa Coly et Cheikh Atab Coly âgés respectivement de dix (10) mois et deux (2ans) ont été placés sous mandat de dépôt. Faux avait estimé le ministère de la justice dans une note rendue publique. Le ministère après avoir justifié la présence de Cheikh Atab Coly (2ans) et Awa Coly (10 mois) enfants d’Aramata Djiba en prison, avait alors demandé , à Alioune Tine s’il était de bonne foi, et qu’il est vrai qu’il parlait pour l’intérêt général et sans parti pris, de reconnaître son erreur et de présenter des excuses publiques.

La réaction du patron d’Africa Jom center ne s’est pas fait attendre. En effet, ce dernier, a reconnu son erreur et présenté ses excuses au ministre de la justice. “Monsieur le ministre, après vérification, je reconnais que je me suis trompé et je présente toutes mes excuses “ a écrit Alioune TINE.