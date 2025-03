Souveraineté numérique - accompagnement des startups : l’appel du Premier ministre au secteur privé

Le premier ministre Ousmane Sonko a invité ce jeudi, à l’occasion de la cérémonie de remise de chèques aux lauréats et finalistes de Gov’Athon 2024, le secteur privé à s’impliquer davantage dans l’accompagnement des jeunes startups et entrepreneurs. C’est une question de souveraineté numérique qui se pose avec ces jeunes qui s’activent dans divers secteurs, notamment l’agriculture, l’élevage, le numérique, l’artisanat etc...







Le chef du gouvernement estime qu’il doit exister, au delà de l’appui de l’État, un partenariat entre le monde de la recherche et le secteur privé national pour tendre vers cette souveraineté souhaitée.