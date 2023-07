Sogip : Intrigues autour d’un contrat de concession

L’ambition au Sénégal d’investisseurs sud-africains mondialement reconnus risque d’être sabotée par des manœuvres internes.



L’affaire fait beaucoup de bruits en interne et certains cadres la présente comme une volonté manifeste de torpiller une initiative présidentielle.



Afin de mettre en exergue les infrastructures de pointe bâties sous son magistère à Diamniadio, le Président Macky Sall avait instruit la mise en place d’une concession pour l’exploitation de quatre sites à savoir Dakar Arena, le stade Me Abdoulaye Wade, le Cicad et le Centre des expositions.



Mais aujourd’hui, le dossier, piloté par la Société de gestion des infrastructures publiques dans les pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose (Sogip Sa), est au point mort. Pourtant, le Président avait reçu et mis en avant un groupe d’investisseurs sud-africains qui a fait des preuves indéniables dans plusieurs pays dont le Rwanda. L’un d’eux était d’ailleurs au premier plan dans l’organisation du dernier mondial de football.



Alors que la proposition de ces investisseurs était en phase de bouclage au ministère de l’Economie, un autre dossier s’est bizarrement retrouvé dans le circuit. Il est porté par Gl Event, une entité dont le directeur est très proche de l’époux d’une cadre de la Sogip très impliquée dans la procédure. Simple coïncidence ? Beaucoup pensent le contraire à la Sogip.



Conséquence de cette entrée par effraction de Gl Event dans la procédure : depuis plusieurs mois, le dossier dort dans les tiroirs en plus des tiraillements internes qui risquent de miner un ambitieux projet.