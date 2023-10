Situation sociale : l’UTLS/B s’insurge contre la dégradation des conditions de vie des travailleurs

Dans cet élan d’engagement citoyen, la centrale syndicale, n’oublie pas ses fonctions régaliennes, à savoir la sécurisation de l’emploi, l’amélioration des conditions de travail et la santé du travailleur à travers la mise en place d’un service hygiène, sécurité de l’environnement et le respect de la liberté syndicale.L’Union des Travailleurs Libres du Sénégal (UTLS/B ) ne se contente pas d’énumérer les problèmes des travailleurs, elle préconise également des solutions durables et efficaces qui seront très prochainement portées à la connaissance de tous, lors d’une campagne de communication qui accompagnera leur plan d’action dans cette offensive au bénéfice du travailleur et de tout le Sénégal.