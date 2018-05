Signature accord État/Syndicats : Les conseils de Mody Guiro pour pérenniser la stabilité sociale dans le secteur public

Mody Guiro le secrétaire général de la Confédération des travailleurs du Sénégal (CNTS) s’est réjoui de la signature d’un protocole d’accord entre le Gouvernement et les syndicats à la suite d’âpres négociations hier. Il a indiqué qu’il fallait cependant pour pérenniser la stabilité sociale dans le secteur public, faire engager «le système de rémunération et d’indemnisation qui doit être basé sur l’équité, la justice et la transparence ».

« Le bouillonnement du front social dans divers secteurs d’activités appelle à un sursaut patriotique et de trouver les moyens de renouer les fils du dialogue et l’établissement du dialogue mutuel entre l’Etat et les employeurs. Nous nous félicitons de l’accord intervenu car l’enjeu est trop important pour continuer d’assister au sacrifice de milliers d’élèves et étudiants. Nous félicitons aussi le Gouvernement pour les mesures prises par le Gouvernement pour faire revenir les médecins à la table de négociations » a-t-il dit lors de la traditionnelle remise des cahiers de doléances des syndicats au Chef de l’Etat.

« Mais pour pérenniser la stabilité sociale dans le secteur public, devons ensemble engager le système de rémunération et d’indemnisation qui doit être basé sur l’équité la justice et la transparence » a-t-il notamment dit.