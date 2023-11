Sierra Leone: le gouvernement dit être "maître" de la situation (communiqué)

Le gouvernement de la Sierra Leone a assuré que les forces de sécurité avaient repoussé à la périphérie de Freetown les responsables des affrontements armés qui secouent la capitale depuis dimanche matin, et qu'il était "maître" de la situation.



"Le gouvernement garde le contrôle et est maître de la situation", a dit le ministère de l'Information dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. Il a reconnu que les "assaillants" avaient attaqué les prisons de Freetown et que de nombreux détenus s'étaient échappés, sans autre précision sur ces "assaillants".