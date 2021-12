Sida : Pourquoi n'existe t-il pas de vaccin depuis 30 ans d'existence?

EXISTE-T-IL UN VACCIN CONTRE LE VIH / SIDA ?



Il n'y a toujours pas de vaccin contre le VIH / Sida. Si la recherche a considérablement progressé depuis le début de l’épidémie et a permis, pour ceux qui ont accès aux traitements, de vivre avec le VIH, un constat demeure : des gens meurent toujours du VIH/Sida dans le monde et aucune guérison n’est possible. Il n’existe pas non plus de vaccin, expliquent certains virologues.





POURQUOI LA CONCEPTION D’UN VACCIN EST-ELLE SI LONGUE ?



Le processus de développement d’un vaccin requiert de longues années de recherche et de développement avant d’aboutir à un produit fini. Dans le cas du VIH, la complexité du virus (diversité génétique, fort taux de mutation) s’ajoute à la difficulté de mettre au point un vaccin rapidement.







POURQUOI LE VACCIN CONTRE LA COVID-19 EST-IL PRESQUE UNE RÉALITÉ EN QUELQUES MOIS ET PAS CELUI CONTRE LE VIH APRÈS PLUS DE 30 ANS ?



À l’inverse du VIH, le SARS-Cov2 (virus à l'origine de la Covid-19) a une capacité de mutation très limitée et cause une infection aiguë en ciblant les cellules des appareils respiratoires. La plupart des personnes en guérissent et arrivent à l’éliminer grâce à la réponse naturelle du système immunitaire. Le développement d’un vaccin est donc plus classique.





La mise au point d’un vaccin contre le VIH est très difficile, parce que :

De nombreux sous-types existent, il a une capacité à muter très rapidement et d’échapper au potentiel vaccin.

Le VIH cible les lymphocytes T CD4 qui sont un composant très important du système immunitaire. Il s’intègre dans le génome, persiste chez les personnes infectées et la réponse naturelle du système immunitaire ne l’élimine pas.