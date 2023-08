Sicap Foire : L'Ocrtis interpelle deux frères germain avec 454 pilules de volet

Les éléments de la division opérationnelle de la direction de l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants (Ocrtis) ont frappé fort. En effet, ils ont interpellé deux frères germain à la Sicap Foire avec 400 G de haschisch et 454 pilules d'ecstasy. Ils ont été placés en garde à vue pour association de malfaiteurs, importation de drogue et blanchiment de capitaux.



Selon les informations rapportées par le journal Libération, les éléments de l'Ocrtis ont reçu une information anonyme faisant état de l'introduction permanente de drogues au Sénégal via les frontières terrestres par l'un des frères résidant en Gambie. Lors de leur interrogatoire, les deux frères A Seck et S. Seck ont avoué leurs crimes.