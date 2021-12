Serigne Babacar Mboup, président de And Samm Djiko Yi : « Ces pratiques contre nature ne seront jamais légalisées au Sénégal, le peuple s'y opposera! »

En conférence de presse ce samedi, le mouvement "And Samm Jikko Yi" qui regroupe en son sein plusieurs organisations de la société civile précisent :



"Les khalifes qui étaient là en 1991, étaient très clairs sur le code de la famille. On n'acceptera jamais qu'on vienne nous dicter notre mode de fonctionnement dans les familles. Que l'Union Européenne se ressaisisse et gomme son rapport genre de juillet 2021, ordonnant de changer notre code de la famille notamment les articles 111, 112, 116, 285. Vouloir interdire l'observation du veuvage lorsqu'une femme perd son mari. Mais ils se prennent pour qui ? Ce n'est pas à eux de nous dicter notre conduite. Nous banissons l'homosexualité, nous banissons le lesbiennisme et pire les pédoles sont en train de vouloir s'imposer pour avoir les mêmes privilèges que les autres. Ces pratiques contre nature ne seront jamais légalisées au Sénégal, le peuple s'y opposera " clame le coordonnateur du mouvement "And Samm Jikko Yi"...