Sénégal/Tanzanie : Réactions des supporters à la place de la Nation après la victoire des "Lions"

C’était l’effervescence, ce Dimanche soir à la place de la Nation, transformée en « village de la CAN » en cette période de la Coupe d’Afrique des Nations qui se joue en Égypte. Les supporters étaient venus en masse afin de pousser les « Lions du pays de la Téranga » à la victoire.



Le Sénégal faisait face à la Tanzanie pour le premier match comptant pour le groupe C en CAN 2019. Les joueurs d’Aliou Cissé ont été poussés au niveau du « village de la CAN » tout au long des 90 minutes de jeu. Victoire à la fin, de l’équipe du Sénégal sur le score de 2 buts à 0, mais les supporters ont trouvé ce score peu flatteur au vu de toutes les occasions manquées en cours de match. Mais n’empêche, tout le monde est ravi de cette victoire acquise en première journée et tous les supporters se donnent rendez-vous jeudi prochain pour le choc face à l’Algérie.