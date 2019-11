Sénégal - Congo Brazzaville : Sadio Mané incertain selon Aliou Cissé...

"Je ne peux pas vous dire s'il sera prêt demain." Telle est la réponse du sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, sur la titularisation ou pas de Sadio Mané face au Congo Brazzaville ce mercredi (première journée des éliminatoires de la CAN 2021.) L'attaquant des "Lions" ayant tardivement rejoint le reste de ses partenaires, ce mardi après-midi, serait-il trop court physiquement pour jouer face aux "Diables rouges" ?



Ce qui est sûr, c'est que le joueur n'a pas participé à la séance d'entraînement collective. Mané a été tout simplement épargné de tout effort intense et de toute surcharge de travail supplémentaire après un voyage plus ou moins éprouvant. Cependant, Cissé a révélé en conférence de presse, n'avoir tenu aucune discussion allant dans ce sens, avec le principal concerné, préférant faire perdurer le suspense. Mais, il serait fort probable de voir Mané démarrer demain ou au moins entrer en cours de jeu...