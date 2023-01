Sécurité frontalière et rurale : Le CEMGA vante les efforts de la gendarmerie nationale et donne des chiffres

Prenant la parole au nom des Armées à l’occasion de la présentation de vœux, le Général Cheikh Wade, chef d’état-major des armées est revenu sur les missions et les acquis de la gendarmerie nationale. Devant le ministre, le général de corps d’armée cite les différentes opérations de la gendarmerie.



«Les Forces Armées se sont mobilisés en 2022 pour défendre l’intégrité du territoire national. La Légion de gendarmerie d’intervention et les escadrons de surveillance et d’intervention dédiés à la surveillance de nos frontières ont été redimensionnés pour mieux prendre en compte la criminalité et la prévention de trouble à l’ordre public…» fait savoir le CEMGA.