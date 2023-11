Scrutin présidentiel 2024: Alioune Tine rend visite à Malick Gackou

Le président du Grand Parti (GP) a reçu ce vendredi dans ses bureaux sis au Virage, Alioune Tine, fondateur d'Afrikajom Center. Plusieurs sujets étaient au menu de leurs échanges, dont les questions liées à la vie politique nationale et à la situation internationale.







La question des fiches de parrainage ainsi que la position de la DGE ont été aussi abordées par les deux leaders, qui ont dénoncé ce qu’ils considèrent comme « un refus totalement injustifié » de la part de l’administration dépendant du mini de l’intérieur. En effet, l’ancien Coordonnateur de la Raddho s’est offusqué rejoignant le leader du Grand Parti Malick Gackou, le fait de ne pas donner des fiches de parrainage à un citoyen du Sénégal, notamment Ousmane Sonko, président de l’ex-Pastef.







Sur la question de la présidentielle, Alioune Tine et Malick Gackou s’accordent de jouer pleinement leur rôle pour un scrutin transparent et inclusif le 25 février prochain.