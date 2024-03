Scrutin Présidentiel / Centre HLM Grand Médine : Amadou Bâ battu dans son bureau de vote

Le candidat de la Coalition Benno Bokk Yakaar, Amadou Ba a été largement devancé par le candidat Bassirou Diomaye Faye au niveau de son bureau de vote numéro 9 des Parcelles Assainies. D’après les résultats dévoilés par le centre Hlm Grand -Médine, Bassirou Diomaye Faye l’emporte devant Amadou Ba par 237 voix contre 84.



Khalifa Sall a enregistré 12 voix, suivi de Aliou Mamadou Dia avec 06 voix, Serigne Mboup 03 voix, Pape Djibril Fall et Anta Babacar Ngom enregistrant chacun 02 voix et des candidats Idrissa Seck et Déthié Fall qui ont comptabilisé O1 voix.