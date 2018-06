Scandale au PRODAC : La Jeunesse Nationale Khalifiste exige le limogeage "immédiat" de Mame Mbaye Niang

L’affaire du PRODAC est un nouvel épisode, en attendant d’autres, dans la longue série des scandales financiers qui jalonnent la gouvernance du régime de Macky Sall. Cette affaire confirme que notre pays est gouverné depuis 2012 par une bande de malfaiteurs délinquants au col blanc qui se servent dans les ressources publiques très éprouvées avec les deux mains sans retenue avec la bénédiction du baron et chef de la « mafia » marron beige.







L’affaire du PRODAC implique un des plus tordus responsables du régime et révèle une autre facette de ce ministre inculte et vulgaire. En plus de nous infliger presque au quotidien le supplice de sa médiocrité intellectuelle à travers bévues, bourdes, balivernes, le voilà qui montre son visage de malfrat employé dans des pratiques d’association de malfaiteurs, de détournement de deniers publics, d’escroquerie portant sur des deniers publics et de blanchiment de capitaux. Au mépris de la souffrance des jeunes, le ministron a opéré un véritable carnage financier en détournant de l’argent destiné à des jeunes qui meurent par milliers dans le cimetière flottant de la méditerranée, ensevelis par le grand erg désertique ou déchirant leurs chairs sur les barrières barbelées. C’est d’autant plus scandaleux que l’auteur principal bénéficie de la protection systématique que son mentor assure à ses proches impliqués dans la délinquance contre les ressources publiques. Aucune surprise pour nous si l’on sait que le baron complice, peut-être même le commanditaire, a encore une fois comme de coutume fait fermer les yeux et oreilles d’un procureur qu’il tient en respect, mais prompt à l’envoyer à l’échafaud comme bras armé juridico-politique pour casser de l’opposition. En tout état de cause, ni la vraie fausse démission de ce délinquant ni la protection de Macky Sall ne suffiront à étouffer cette affaire et à désarmer tous les citoyens qui exigent que ce ministron soit traduit devant la justice.







Aussi et compte tenu de la gravité des faits de délinquance financière et de l’importance des sommes dérobées ainsi que de l’énorme préjudice subi par la jeunesse de notre pays, la Jeunesse Nationale Khalifiste exige le limogeage immédiat du ministre braqueur à col blanc, auteur de la casse de la décennie et l’interdiction d’exercer toute responsabilité publique dans notre pays.







Nous demandons au procureur de montrer, une fois n’est pas coutume, qu’il peut être au service de la société, non pas au service de Macky Sall et de son système judiciaire à deux vitesses en ouvrant sans délai une information judiciaire contre le ministre délinquant et ses complices. Par ailleurs, nous exigeons l’audit de toutes les structures de financement des jeunes et des femmes qui sont de véritables niches de prévarication des ressources publiques.



Enfin, et afin que cette affaire ne soit pas mise sous le coude du baron, nous nous réservons le droit de porter plainte et de nous constituer partie civile au nom de toute la jeunesse sénégalaise.



Jeunesse Nationale Khalifiste