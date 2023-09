Saly Portudal : un jeune homme de 23 ans tente de violer sa voisine de 68 ans

Au quartier Saly Golf de la commune de Saly Portudal, l’arrestation du jeune A. Mané continue d’alimenter les débats. Âgée de 23 ans, A. Mané n’a rien trouvé de mieux que de violer une femme de 68 ans. Le jeune homme a débarqué dans la nuit de mardi au mercredi aux environs de 4 heures du matin dans le domicile de la sexagénaire pour tenter de violer sa victime, rapporte le quotidien L'observateur.



Au moment des faits, la dénommée Kh. Thiam dormait. Le mis en cause croyait être discret. En s’introduisant dans la chambre de sa victime, il bute sur les affaires de la sexagénaire qui se réveille la peur su ventre, car se tenait devant elle un jeune homme prêt à tout pour satisfaire sa libido. A. Mané frappe violemment la femme avant de tripoter ses parties intimes et la violer. Mais c’était sans compter sur la détermination de la dame qui ne s’est pas laissée faire. Face à la résistance de la femme de 68 ans qui n'a cessé d’alerter les voisins avec des cris de détresse, le jeune homme de 23 ans a finalement raté son coup, mais s’est enfui avec la pochette de sexagénaire qui contenait de l’argent. Le jeune homme sera très vite rattrapé en suivant ses traces de pas par les riverains du quartier Saly Golf jusqu’à son domicile. Acculé, A. Mané profère des injures et des menaces à l’encontre des voisins. Devant les hommes en tenue du commissariat urbain de Saly Portudal, il commencera par nier les faits qui lui sont rapprochés avant de se rétracter.

Pour expliquer son acte, A. Mané révélera finalement que son comportement a été conditionné par sa consommation de drogue, révèle le quotidien l'observateur dans ses pages intérieures...