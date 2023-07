Saint-Pétersbourg / Le plaidoyer du Président Macky Sall devant Poutine : « Nous souhaitons une action de la Russie à l’échelle de l’UA dans le domaine de la sécurité »

Se sont au total 49 Etats africains qui prennent part actuellement à ce sommet pour le renforcement du partenariat économique et sécuritaire avec l'Afrique. Le président de la République, Macky Sall qui prend effectivement part à ce rendez-vous de l’Afrique avec le chef du Kremlin, a tenu un discours aux allures de plaidoyer pour le continent noir.





Dans le domaine de la sécurité avec toutes ces inquiétudes du continent dont une bonne partie notamment du Sahel vit le terrorisme, le chef de l’Etat en porte-étendard de l’Afrique dira à ce propos et devant le Président Russe, Vladimir Poutine : « Nous avons besoin d’une action de la Russie dans le domaine de la sécurité. Nous avons une architecture de la paix pour l’union africaine et nous sommes aussi en train de voir comment l’Afrique peut prendre en charge dès lors que le conseil de sécurité a failli à sa mission qui est de restaurer la paix partout dans le monde. Le terrorisme gangrène notre continent sans qu’il y ait une solidarité majeure en faveur de l’Afrique. Donc, Mr le président , c’est un sujet important pour l’Afrique » lance le président de la République Macky Sall devant l’Afrique et la Russie.