SCANDALE AU CEM DE GNIBY (KAFFRINE) : Un prof de SVT viole son élève mineure

Dans un rapport polémique, Human Right Watch (HRW) révélait des cas d’abus sexuel impliquant des enseignants dans l’école sénégalaise. Les syndicats d’enseignants et le ministère de l’Education avaient rué dans les brancards accusant l’Ong de faire pression pour instaurer l’éducation sexuelle dans nos écoles. HRW avait campé dans sa position en affirmant avoir fait un travail fouillé et rédigé un rapport sur la base de plusieurs témoignages de victimes présumées ou de leurs proches.

Eh bien, un fait bien rocambolesque vient de leur donner raison. Comment ça ?

Les faits en question secouent le Cem de la commune de Gniby, à Kaffrine. Selon nos radars sensibles, la Gendarmerie a interpellé I. Sagna, professeur de SVT de son état. Une élève mineure, qui se plaignait de douleurs au ventre avant d’être acheminée chez le médecin, a avoué avoir été déviergée par « monsieur ». Sans blague alors ! Il n’en fallait pas plus pour que la Gendarmerie soit saisie. Le plus malheureux, c’est qu’I. Sagna, loin de nier les faits, a fait des aveux complets. En tout cas, il risque gros car du point de vue de la loi, une mineure n’est jamais consentante. Comprenez qu’il va être poursuivi pour viol sur mineure. Et sa position de professeur de sa victime ne va pas arranger les choses...