SALE AFFAIRE À TOUBA- « Guèye le Mara » et sa patiente de 15 ans : les bains mystiques , les rapports sexuels, les cauchemars et la mangue

« Guèye le mara » et sa victime de 15 ans ne sont d’accord que sur une seule chose : il y a eu rapport sexuel. Ils ne se retrouvent ni dans le nombre de fois encore moins dans la manière. Dans cette affaire qui fait couler beaucoup d’encre à « Touba- Quartier Serigne Mbaye Ndiaye » , les discordances dans les récits sont énormes et les parties se démentent à foison. Le dossier qui a atteri entre les mains des hommes du commissariat de Gouy- Mbind met aux prises, en effet, un marabout et une fille malade, terrorisée par des cauchemars qui ne cessaient pas .



Réputé performant quand il s’agit de soigner des maladies de ce genre, l’homme que nous avons choisi d’appeler « Guèye le mara », a , lorsqu’il a été approché , réussi à guérir la patiente de manière spectaculaire. A . Diop n’a plus refait des cauchemars. Pour cette première séance, il y eut qu’une seule fausse note : le guérisseur n’a pu s’empêcher de formuler des avances, selon sa supposée victime.



La suite ne sera que le «fait du hasard ». A Diop, départie de ses cauchemars , s’est retrouvée avec des maux de ventre. Et pour se soigner , sa maman l’amènera à nouveau se faire consulter par le même « Gueye le Mara ». Ce dernier enchaînera mangues, bains mystiques, câlins , bisous et surtout attouchements. La fille qui raconte sa mésaventure confie , néanmoins, qu’elle n’a pas été déviergée lors des trois premières rencontres et qu’elle ne l’à été que pendant la quatrième. A. Diop confie qu’elle savait, un peu, ce qui l’attendait lorsque son guérisseur lui avait demandé , par téléphone, de venir poursuivre sa thérapie . Seulement, elle ne pouvait guère se retenir.



Arrivée sur place, raconte toujours la fille , elle a été forcée de se laisser abuser, permettant à son bourreau d’assouvir ses besoins. Cette fois-ci, elle perdra sa virginité à la suite de deux rapports sexuels successifs. Malade, boitillant, elle finira par vendre la mèche à sa maman qui l’interrogeait sans cesse malgré les menaces de liquidation mystique dont elle faisait l’objet.



Des allégations balayées d’un revers de main par « Guèye le Mara » qui jure , la main sur le cœur , qu’il n’a entretenu qu’un seul rapport sexuel avec la fille et que c’était sur la demande de celle-ci. Dans tous les cas , la police détient par dévers elle , selon une source proche de la victime , un certificat médical attestant une défloration hyménale non récente.



Affaire à suivre …