Rupture AES/CEDEAO : Le Burkina Faso lance un passeport électronique de nouvelle génération sans le logo et la mention de la Cedeao

Alors que les tensions entre l'AES et la CEDEAO continuent de croître, la question se pose de savoir si les autres pays membres de l'AES (Mali et Niger) adopteront également des mesures similaires pour renforcer leur indépendance et affirmer leur identité sur la scène internationale. Cette initiative du Burkina Faso pourrait ainsi marquer le début d'une tendance plus large de redéfinition des relations entre les pays sahéliens et la CEDEAO.