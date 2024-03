Rufisque / Présidentielle 2024 : ces couacs dans l’organisation qui ont empêché certains de voter...

Dans le département de Rufisque, le scrutin se déroule bien et on est à quelques heures de la fermeture des bureaux de vote. Vers 16h, le taux de participation tourne autour de 62 %. Un taux qui devrait dépasser le seuil des 70%. Cependant des couacs ont été notés dans l’organisation, avec notamment des personnes âgées et ou à mobilité réduite qui n’ont malheureusement, pour certains, pu accomplir leur devoir citoyen.



En effet, dans certains centres de vote, dont la plupart sont logés dans des établissements scolaires, des bureaux de vote sont en hauteur. Il faut donc arpenter les escaliers pour aller voter. Malheureusement pour certains, cet exercice s’est avéré difficile voire impossible pour d’autres. Des couacs, qu’il faudra impérativement corriger, avec leur remplacement par des bureaux mobiles, surtout que dans presque toutes les écoles, nous avons des cours de récréation et où des terrains de sport pouvant abriter des bureaux mobiles !