Résolution : Dans un élan unitaire, les élus territoriaux de BBY décident de porter la candidature de Amadou Bâ

À l’issue de la rencontre qui s’est tenue hier entre les maires et présidents de conseil départemental, il a été décidé par les élus de joindre leurs énergies afin de porter la candidature du candidat de la coalition présidentielle, Amadou Bâ. Ces élus territoriaux ont résumé les motivations de leur choix dans une résolution dont le contenu est relayé in extenso :





Nous Présidents de Conseil départemental et Maires de BBY et de la majorité présidentielle de la Région de Thiès réunis ce 2 novembre 2023 à Saly



CONSIDÉRANT la décision du 03 juillet 2023 du Président Macky SALL de ne pas se présenter à l'élection présidentielle du 2024 ;

CONSIDÉRANT que cette décision historique qui honore notre pays et démontre à la face du monde le patriotisme éclairé du Président Macky SALL;



MAGNIFIANT la décision des leaders des partis membres de BBY de donner carte blanche au Président Macky SALL pour le choix du candidat à l'élection présidentielle du 25 février 2024; CONSIDÉRANT les hautes exigences d'expérience, de compétence et de capacités intellectuelle et morale que requiert la fonction de Chef d’Etat ;



CONSCIENTS que l’élection présidentielle du 25 février 2024 est un tournant décisif pour le développement du Sénégal ;

CONSCIENTS que la prise en charge de la fonction présidentielle au Sénégal exige dans le contexte actuel un engagement patriotique de tous les citoyens ;



CONSIDÉRANT l’impérieuse exigence de perpétuer dans l’unité les politiques mises en place par le Présidant Macky SALL dans la paix, la stabilité, l’équité et l’inclusion nationale ; CONSIDÉRANT les défis majeurs qui interpellent notre pays notamment sur des sujets vitaux de stabilité, de cohésion nationale et d’intégrité territoriale et sociale ;



CONSIDÉRANT la pertinence du choix porté sur Monsieur le Premier Ministre Amadou Ba pour porter la candidature de BBY à la prochaine élection présidentielle ;



DÉCIDONS

Dans un élan solidaire et unitaire, à l'instar des leaders nationaux de la Coalition BBY de porter, défendre et promouvoir la candidature du camarade Amadou Ba pour l'élection présidentielle du 25 février 2024 ;



NOUS ENGAGEONS à demander à tous les électeurs de la Région de Thiès de donner leurs parrainages au candidat Amadou Ba ;

NOUS ENGAGEONS également à mobiliser tous les militants de la Coalition Benno Bokk Yaakaar de la Région de Thiès ainsi que tous les Sénégalais pour assurer au candidat Amadou BA une victoire éclatante au soir du dimanche 25 février 2024.



Fait à Saly le 2 novembre 2023

Les Maires et Présidents de Conseil départemental de BBY et de la mouvance présidentielle de la Région de Thiès