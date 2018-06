Réponse d'Aliou Cissé sur les changements effectués lors du match

Sur les remplacements effectués qui seraient à l'origine du but polonais, Aliou Cissé n'a pas voulu faire dans la polémique. Le Sélectionneur du Sénégal de dire : "On va garder notre victoire, nous n'allons pas chercher loin. Il y a eu des choses positives alors c'est le plus important. Des changements étaient prévus et on l'a fait parce que Alfred était un peu fatigué du fait des efforts qu'il a fournis dans le milieu. Dans l'ensemble du match, je crois qu'il n'y a rien qui a été déstabilisant. On a eu en face de nous un grosse équipe de la Pologne avec un grand attaquant et de grands joueurs. On a regardé la Pologne jouer et on a mis une équipe en face d'eux. On la connait cette équipe polonaise et on sait qu'elle peut jouer avec deux systèmes alors nous avons fait face. Comme je l'ai dit, on a su mettre le système qu'il fallait pour gagner ce match"