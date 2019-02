Réponse à Bibi Baldé : Idy demande le suffrage et vous le décret !

Nous aurions bien apprécié que vous fassiez pour la commune Kolda ne ce reste que le ¼ de ce qu’Idrissa SECK à fait pour la région de Thies- peut être la seulement – nous pourrions vous écouter.



Mais malheureusement depuis que vous êtes à la tête de la mairie de Kolda le constat est sans appel, vous avez fait peu. Et mieux vous avez ordonné à votre équipe de mettre dans les ténèbres les quartiers sous le contrôle de vos frères de parti « frondeurs ». Cela n’est peut être pas du banditisme mais une mesquinerie contre d’innocents citoyens qui n’ont rien à voir dans vos querelles de positionnement.



Nous n’allons pas rappeler ici votre carence en leadership et votre inaptitude qui font que vous êtes contesté aussi bien par vos frères de parti que par les koldois. Ils ont sans doute raison car on se souvient tous, de la fraude massive qui à été orchestrée pour vous maintenir à tête de la mairie et garder votre fauteuil de « ministre rétrogradé ».



Au moment ou vous calomniez Idrissa Seck, pour espérer retrouver votre poste de ministre (décret), ce dernier est entrain de proposer (aux suffrages) un programme de gouvernance ambitieux pour réparer les dégâts causés par la politique désastreuse de votre patron depuis sept ans.



Votre patron n’est sans doute pas versatile mais, il a finalement fait un mandat de 7 ans au lieu de 5, il un gouvernement qui fait au moins le quadruple de ce qu’il avait promis, nommer à des postes stratégiques les membres de sa famille et, qu’en est- il de la gouvernance « sof et virtuelle » à la place de la gouvernance sobre et vertueuse ?



Vous feriez mieux de continuer à garder le silence sinon, tout ce que vous direz sera retenu contre vous…



Baba CISSE



REWMI KOLDA



TOUS DERRIERE IDY !



REWMI J’Y SUIS ET J’Y RESTE !