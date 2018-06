Renvoi du procès de l'ASP bourreau des handicapées

Mamadou Nguer Mbow, a été devant le juge du tribunal des flagrants délits de Dakar pour répondre des faits de violence et voies de fait. La partie civile Rougui Thiam, première à rejoindre le prétoire, sur sa chaise roulante, est habillée en tissu Wax de couleur bleu. S’en est suivie une autre handicapée, elle aussi sur chaise roulante et habillée en Wax de couleur rouge. Puis Adama Ndour, habillé en bleu, handicapée elle aussi, viendra les rejoindre.

L’ensemble des témoins sont des Maliens, a dit Me Barro, l’avocat du prévenu. Dix témoins dont 2 Sénégalais ne se sont pas présentés à l’audience.

L'affaire a été renvoyée jusqu’à vendredi 22 juin pour audition des témoins comme le sollicitait l'avocat de la défense, Me Ndiogou Ndiaye qui estime qu'en effet, tous les témoins doivent être auditionnés...