Recours annulation du décret de nomination des membres de la CENA : Ndiaga Sylla et Me Abdoulaye Tine à la Cour suprême

Après le retrait du recours des candidats du Front pour l’inclusivité et la transparence des élections (FITE) contre le décret de nomination des nouveaux membres de la CENA, le professeur Ndiaga Sylla et Me Abdoulaye Tine, ont maintenu le leur.



L’expert électoral et l’avocat sont actuellement à la Cour suprême pour défendre leur recours en annulation du décret portant nomination des nouveaux membres de la CENA.



L’ancienne ministre de la Justice, candidate à la présidentielle de février 2024 explique leur décision de retrait. Aminata Touré dans son compte X, s'explique : « Ils veulent des élections présidentielles pour le 25 février 2024 et un respect du calendrier républicain. Aucun report n’est ni possible ni envisageable », a écrit l’ex patronne de la justice.



Dans les prochaines heures, nous en saurons plus...