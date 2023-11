Récemment muté à la gouvernance de Tambacounda: La population de Ziguinchor salue " la rigueur" et le professionnalisme du gouverneur Guedj Diouf

La population de Ziguinchor a rendu un vibrant hommage au gouverneur Guedj Diouf, récemment muté à la gouvernance de Tambacounda.



Ainsi, les autorités locales et coutumières, les notables et les religieux de Ziguinchor ont tous salué lors d'une cérémonie d'adieu "le professionnalisme" et "la rigueur" de l'administrateur civil.



Se succédant au micro, les populations se sont félicitées de l'engagement sans faille, de sa part, pour la paix et le bien être des populations...". " Nommé le 15 février 2017, à la tête de l'exécutif régional de Ziguinchor, c'est un administrateur civil émérite doté de qualités humaines et managériales exceptionnelles", ont-elles laissé entendre.



Avant de rappeler ses différents acquis sur les questions de désenclavement, de sécurité, d'amélioration des conditions de vie des populations etc...