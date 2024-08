Rassemblement pacifique de soutien au peuple palestinien: Cheikh Ahmed S. Dieng salue la participation du PM Ousmane Sonko

Plusieurs officiels dont le premier ministre Ousmane Sonko ont fait cet après-midi le déplacement pour prendre part au rassemblement pacifique de soutien au peuple palestinien, à l'initiative de l'Alliance nationale pour la cause palestinienne au Sénégal en collaboration avec les forces vives de la nation.



Le président du Forum Islamique pour la Paix, Cheikh Ahmed Saloum Dieng, empêché, a tenu à saluer l'initiative allant dans le sens de libérer le peuple palestinien sous domination Israëlenne depuis plusieurs années. À l'en croire, il s'agit d'une cause noble pour un peuple " noble" qui a cette fois-ci vu la participation de plusieurs officiels dont le PM Ousmane Sonko.



Cheikh Ahmed Saloum Dieng a ainsi salué le courage de ce dernier en rappelant qu'il s'agit d'une première dans l'histoire du pays de voir le chef du gouvernement se prononcer publiquement sur ce sujet.



" Le Premier Ministre et chef du Gouvernement du Sénégal Monsieur Ousmane SONKO a répondu présent et a pris part au Rassemblement organisé en faveur de la Palestine, ce samedi 31 Août 2024 à Dakar à l'esplanade de la grande mosquée de Dakar. Une Présence effective qui a marqué les esprits et a mis du baume dans le cœur de tous ceux qui sont épris de paix, de justice et qui témoignent leur solidarité et leur soutien au peuple palestinien. Certes, depuis 1975 le Sénégal prèside le comité des Nations Unies pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, mais c'est la première fois depuis l'indépendance et dans l'histoire politique du Sénégal, qu'une personnalité politique et Étatique de ce niveau participe directement à une manifestation ou Rassemblement de Soutien au peuple palestinien. Il est grand temps pour que les États et les peuples se mobilisent pour ramener Israël à la raison et faire libérer le vaillant peuple martyr de Palestine", a-t-il déclaré.



À rappeler qu'un grand rassemblement pacifique de ce genre a été initié dernièrement à Thiès. Celui-ci a été co-initié par le forum islamique pour la paix, avec à sa tête Cheikh Ahmed Saloum Dieng et la grande mosquée Serigne Ablaye Yakhine Diop de Thiès...