Rappel à Dieu de l'Imam Moustapha Guèye : Le président Macky Sall présente ses condoléances.

Depuis l’Angleterre où il assiste aux obsèques de la reine Élisabeth II, le président de la République Macky Sall est aussi affecté par le décès de l’éminent homme religieux, El Hadj Moustapha Guèye survenu ce lundi à Paris. Dans un tweet, le chef de l’Etat exprime sa douleur :



« Je suis très peiné d’apprendre le décès de l’imam Moustapha Guèye, Président de l’Association des Imams et Oulémas du Sénégal. Un érudit en Islam est parti. Je salue sa mémoire et présente mes condoléances à sa famille et à la Ouma islamique. Puisse Allah lui accorder Sa grâce » a-t-il écrit...