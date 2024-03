Ramadan-Solidarité : la distribution du Ndogou "Café Touba", moment de partage entre musulmans

Le mois de Ramadan rime avec le social. Au-delà d’être sacré, c’est un moment privilégié de partage, de solidarité et de communion chez les fidèles musulmans. Dans les rues de Dakar, beaucoup de jeunes personnes, par petits groupes, s’engagent dans la distribution de "ndogou" (eau, café Touba, pain), afin d’offrir des repas de rupture du jeûne aux passants qui n’ont pas pu rentrer chez eux avant l’heure.



C’est le cas ici à Grand-Yoff où un groupe de jeunes œuvre pour cette initiative depuis deux ans maintenant. Il est 19 heures déjà, tout est fin prêt pour la distribution des repas. Il ne reste plus qu'à attendre l’heure de la rupture pour offrir gratuitement ces repas aux jeûneurs. Une marmite de café sur le feu, du pain tartiné avec du chocolat, du beurre ou de la mayonnaise, de l’eau accompagnée d’une bonne musique de Zikr font le décor. Sur leurs visages, l’on voit un élan de joie et de l’engouement sur ses images d’une action solidaire.



De loin, l'on aperçoit un jeune homme en train de faire du "Madial". Selon Pape Moussa Diop, il s’agit d’abord d’assurer la relève laissée par les anciens du quartier. Car, il estime qu’il faut « œuvrer pour Dieu à travers les hommes ». À ses yeux, cette méthode qui consiste à une quête d’argent n’est pas du tout facile, car cela est vu autrement par une tierce personne. Cependant, il dénonce le comportement de certains passants qui portent des jugements négatifs à leurs égards alors qu’ils rendent service à Dieu.



À côté de lui, se trouvent Pa Omar Seck et ses acolytes qui s’activent déjà à satisfaire les jeûneurs. Pendant que certains sont en train de réchauffer le café contenu dans la grande marmite, lui et ses copains assis autour d’une table bien garnie se chargent déjà de tartiner les pains pour satisfaire leurs prochains. À en croire ses propos, cette initiative bien mûrie par ces jeunes a pour but d’aider ou d’apporter leur soutien aux personnes qui n’ont pas les moyens de s’offrir un ndogou pendant ce mois béni de Ramadan. Le tout dans un esprit de bien faire et de partage.



Pour y arriver, "ces jeunes s’organisent de sorte à apporter leurs cotisations par anticipation un mois avant le ramadan pour acheter le ravitaillement", nous explique leur porte-parole, Ousseynou.