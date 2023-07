Putsch au Niger: Emmanuel Macron dénonce un coup d’Etat illégitime contre un dirigeant démocratiquement élu et appelle au retour à l’ordre constitutionnel

«Ce coup d'État est parfaitement illégitime et profondément dangereux pour les Nigériens, pour le Niger, et pour toute la région»! C’est ce qu’a soutenu le Président français Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse de la Papouasie-Nouvelle-Guinée ce matin aux côtés du Premier ministre papouasien, James Marape.



Emmanuel Macron qui condamne avec fermeté ce coup d’Etat militaire contre « un dirigeant démocratiquement élu, courageux et qui fait pour son pays les réformes et les investissements dont il a besoin ».



Le Président français appelle également à la libération du Président Bazoum et à la restauration de l'ordre constitutionnel.