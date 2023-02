Procès en diffamation : les avocats d'Ousmane Sonko demandent le renvoi, mais le parquet dit niet.

Les avocats d'Ousmane Sonko ont demandé le renvoi de l'audience à une date ultérieure. Car selon eux, la communication du dossier n'a pas été complète, puisqu'il y'a des clés usb qui n'ont pas été communiquées aux avocats de la défense. "Le parquet n'a pris aucune disposition pour les mettre à la disposition de la défense", a déclaré Me Ciré Clédor Ly.



Prenant la parole, le parquet s'est entièrement opposé à la demande de renvoi adressé par les avocats de la défense.



D'ailleurs, les avocats de la partie civile s'y opposent également et soulignent que le dossier est en état d'être jugé. "Vous avez renvoyé pour la comparution de Ousmane Sonko et plaidoirie. Nous nous opposons fermement à cette demande de renvoi. Vous aviez fait un renvoi ferme", a dénoncé Me Baboucar Cissé...