Prix du nouveau décodeur HD : ASCOSEN exige la lumière, CANAL+ précise

Au début de ce mois de mars, CANAL+ a apporté une révolution, dans le numérique, avec la HD. Certes, ce basculement vers la haute définition, en plus de garantir d’autres conforts, donne une résolution d'image 4 fois supérieure à celle d'une image en qualité standard, mais les abonnés trouvent anormal de devoir acheter le nouveau décodeur, alors que pour la même configuration d’offre, l’usager français ne débourse rien.

Ainsi, ASCOSEN (Association des consommateurs du Sénégal) a été interpellée sur le fait par plusieurs abonnés des chaînes pour réclamation. Momar Ndao, le leader de cette association consumériste, à son tour, a saisi la direction de CANAL+ depuis mardi d’une lettre pour répercuter les doléances des usagers.

« Il faut une politique commerciale adaptée à nos réalités », suggère M. Ndao. Interpellé par Dakaractu, il dit attendre la réaction de CANAL+ pour se prononcer.

En attendant le retour de courrier, retenez qu’à Abidjan, la Fédération ivoirienne des consommateurs, "Le Réveil", proteste contre cette pratique.

« Cette société nous demande de remplacer notre décodeur, nous sommes d'accord, mais elle demande en sus que l'on paye ce remplacement. Je dis non au nom des consommateurs et je vous demande dire non », dénonce le président de cette organisation, Soumahoro Ben N’Fally dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux et reprise par plusieurs journaux locaux.



CANAL+ Sénégal : « Le changement de décodeur n’est pas obligatoire »



Contactée par nos soins, l’entreprise Canal+ a éclairé : « Le changement de décodeur n’est pas obligatoire, mais qu’il est proposé à tous les abonnés à un tarif préférentiel de 25000 F au lieu de 35000 F pour des non abonnés ».

Il est, en outre, précisé que les abonnés qui font l’acquisition du nouveau décodeur ont toujours le choix de garder l’ancien décodeur, qui n’est pas obsolète, et permet toujours de regarder toutes ses chaînes en « SD »

Par ailleurs, CANAL+ a rappelé qu’il mène depuis ces dernières années une politique d’accessibilité, en proposant désormais le décodeur (SD) à 10000F dès la formule Evasion ou les chaînes CANAL+.

« La situation n’est pas comparable avec les autres marchés où le prix de ce matériel est bien plus élevé, il est d’ailleurs assez souvent loué pour réduire le ticket d’entrée », termine notre source.