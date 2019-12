« Prix Macky SALL pour le Dialogue en Afrique » : La Kenyane Mama Ngina Kenyatta désignée lauréate de l’édition 2019

Dakar - Sénégal, le 30 Décembre 2019 - Le Centre Indépendant de Recherches et d’Initiatives pour le Dialogue (CIRID) a annoncé ce 30 décembre à Dakar, le nom de la lauréate 2019 du « Prix Macky Sall pour le Dialogue en Afrique ». Il s'agit de la Kenyane Mama Ngina Kenyatta.



Agée de 86 ans, Ngina Kenyatta, plus connue sous le nom de "Mama Ngina", est l'ancienne Première Dame du Kenya. Considérée comme la mère de la nation kenyane, elle est la veuve du premier président du pays, Jomo Kenyatta, et la mère de l’actuel président Uhuru Kenyatta.



«Mama Ngina s’est illustrée avec discrétion dans la résolution du conflit post-électorale de 2017 qui a opposé son fils Uhuru Kenyatta à l’opposant Raila Odinga. Grâce à sa médiation, elle a pu sauver son pays d’un conflit sanglant qui aurait pu plonger toute la région Est de Afrique dans une crise profonde » a déclaré Deo HAKIZIMANA, président du CIRID au cours d’un point presse à l’issue d’une audience d’une délégation du CIRID avec le Président Macky SALL.



Le « Prix Macky SALL pour le Dialogue en Afrique » (PMSDA) est institué le 2 juin 2016 par le Centre indépendant de recherche et d'initiative pour le Dialogue (CIRID) une institution bénéficiaire d'un statut consultatif auprès des Nations Unies et basée à Genève.



Doté d'une enveloppe de cinquante mille (50. 000) euros soit près de 33 millions de Fcfa, le « Prix Macky SALL pour le Dialogue en Afrique » a été décerné pour sa première édition en 2017, à Sa Majesté le Moogho Naaba Baongho, Chef spirituel et traditionnel burkinabé.



En 2018 le PMSDA n'a pas été décerné faute de récipiendaire remplissant les critères rigoureux du Jury.