Présidentielle 2024: Zeynab Salomon, une championne du social à Mbour, lance son mouvement et annonce son soutien à Amadou Bâ

Elle a fait ses débuts dans les œuvres sociales mais a finalement éprouvé le désir de s’engager plus en politique. Les raisons de ce choix de Zeynab Salomon, présidente mouvement « Horizon Développement Social » sont contextuelles.







En effet, pour venir à bout des difficultés des jeunes qui bravent l’océan à la recherche d’un meilleur avenir, la présidente de « Horizon Développement Social » s’engage à participer pleinement à la prise de conscience des jeunes sur les opportunités que leur environnement leur offre. « Je suis très sensible au sort des centaines de jeunes qui prennent les pirogues pour aller en Espagne ou d’autres pays à la recherche de l’Eldorado. Tout comme eux, les femmes également sont fatiguées. Aujourd’hui, j’ai jugé nécessaire de m’engager en politique avec mon mouvement et de tendre la main à tous ceux qui sont animés par l’engagement de changer les choses et d’aider les populations notamment les jeunes. Particulièrement à Mbour, nous avons besoin de changement en profondeur. C’est une localité qui a d’énormes potentiels, mais les populations souffrent sur leurs terres et entourage très riches » a déclaré Zeynab Salomon qui a déjà ciblé celui qu’il pense être en mesure de mettre fin à ces problématiques que les populations rencontrent.





D’après la présidente du mouvement « Horizon Développement Social » qui s’est largement investie à Mbour et pour les populations de la petite côte, le candidat de Benno est le bon choix. « C’est un homme qui incarne la paix et la sérénité. Il peut réconcilier le Sénégal à lui-même et nous avons besoin de paix et de stabilité pour atteindre l’émergence » a t-elle confié lors de son interview à Mbour où elle a officialisé son soutien au candidat de la coalition présidentielle, Amadou Bâ.