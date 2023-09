Présidentielle 2024 : La Ligue Démocratique (LD Debout) choisit Khalifa Sall comme candidat

Pour sa part, le président Khalifa Ababacar Sall s’est honoré de cette décision démocratique et a rappelé le rôle décisif que la LD a toujours joué dans tous les combats politiques de l'histoire du Sénégal pour le renforcement de la démocratie et de la justice sociale. Il a également pris bonne note des propositions faites et qui seront discutées suivant des modalités à définir d'un commun accord avec toutes les parties prenantes de la plateforme.