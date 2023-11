Présidentielle 2024/ Collecte de parrainages: FDS/ Les Guéléwars « empoche » le taux national exigé et les sept régions…

Après les étapes de Diourbel, Kaolack, Louga, Saint-Louis , Matam, Thies ,le Dr Babacar Diop et les Guelwaars se sont déployés à Sedhiou. Dans son objectif pour atteindre les 100.000 parrains, le candidat à la candidature a opté pour la stratégie selon laquelle, dans chaque région, le parti séjournera 4 jours au minimum.



Mais dès son arrivée à Sedhiou, son convoi a été bloqué par les forces de l’ordre sur instruction du préfet. Mais après des échanges entre les autorités, les Guélewars poursuivent leur campagne d'écoute, d'échanges et de partages avec les populations en passant par Sedhiou, Bounkiling et Goudomp. D’ailleurs, le président des FDS/ Guelewars a précisé que dans cette dernière localité citée, la base du parti est importante et ce qui pousse à passer plus de temps dans cette partie.



Dans le cadre de la collecte de parrainages, « les sept régions exigées et le taux national exigé sont déjà en poche » informe le maire de de la ville de Thiès et candidat à la prochaine présidentielle.