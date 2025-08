Présidence - FSF : « Notre football a besoin de stabilité », cette réaction d’un ancien international sénégalais pensionnaire du RC Lens…

Il rappelle que bâtir un football solide demande du temps, de la rigueur, et des moyens financiers, lesquels dépendent en grande partie de la participation du pays aux grandes compétitions telles que la Coupe d’Afrique des Nations et la Coupe du monde. Il estime que si un changement intervient à la tête de la Fédération, la nouvelle équipe aura besoin de temps pour mettre en œuvre son programme, alors même que les échéances sportives majeures approchent à grands pas. « Le timing est important en football. On doit prôner la stabilité, et c’est pourquoi je milite pour la reconduction d’Augustin Senghor. Il a œuvré pour le football sénégalais et les résultats sont visibles. »







Pour Ibrahima Iyane Thiam, il est temps de dépasser les intérêts personnels pour placer l’institution au centre des priorités. « Si nous voulons gagner la Coupe du monde un jour, il faut que les gens se donnent la main. Mettons en avant le Sénégal. Nous allons vers les éliminatoires de la CAN et de la Coupe du monde. Ce n’est pas le moment du changement », a-t-il expliqué précisant que ses propos ne remettent pas en cause la valeur des autres candidats, mais les appelle à l’union. « Je ne dis pas qu’ils ne sont pas bons, mais ils doivent unir leurs efforts et soutenir Augustin Senghor. On ne doit pas se baser uniquement sur le nombre de mandats pour dire basta. Le jugement doit porter sur les résultats. Et ces résultats, aujourd’hui, plaident largement en faveur de l’actuel président de la Fédération sénégalaise de football. »