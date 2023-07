Présentation de l’ouvrage « Ousmane Sonko- Adji Sarr, l’Histoire: « Ce livre est un acte de mystique politique… »

Hamidou Anne, préfacier de l’œuvre de Madiambal Diagne lors de la présentation ce dimanche est revenu sur les deux actes qui composent l’ouvrage. Ousmane Sonko-Adji Sarr, l’Histoire: « Les confidences inédites de la victime ». Cet ouvrage de 258 pages parle selon le préfacier, d’une affaire qui transfigure le champ politique. Il nous parle, dit-il, et en même temps nous donne une fausse piste. « C’est un livre sur la conviction anti-républicaine, un itinéraire parfois populiste. C’est en même temps un acte de mystique politique car il défend des choses immatérielles » souligne Hamidou Anne.







A en croire l’essayiste, c’est un vent du populisme qui souffle sur le pays. Sur le récit de Adji Sarr, le préfacier estime que c’est la société qui décide de piétiner ses droits, les droits d’une jeune fille. Le témoignage de la jeune femme bouleverse. Cet ouvrage est donc une archéologie du discours politique d’après Hamidou Anne et parle d’un populiste, d’un démagogue, et qui use de l’outrage et de l’outrance, en parlant de Ousmane Sonko.









En résumé, le préfacier estime que le texte est un témoignage pour la république et que tous les écrivains et intellectuels doivent se l’approprier pour la postérité.