Préparation mondial U17 : Le Sénégal se balade devant l’Ouzbékistan

Les Lionceaux terminent leur préparation en étant invaincus et surtout sur un succès. L’équipe nationale de football des moins de 17 ans vient de boucler son tournoi préparatif ce samedi matin en Indonésie. Pour leur dernière sortie face à l’Ouzbékistan, le coach Serigne Saliou Dia a jugé nécessaire de laisser son joyau et capitaine, Amara Diouf, se reposer sur le banc. Un changement qui n’a pas empêché les Lionceaux de dérouler un football chatoyant et de s’imposer (3-1) devant leur adversaire du jour.

Une victoire convaincante qui porte en grande partie, la marque du collectif bien entendu, mais surtout celui d’Omar Sall auteur d’un doublé. Le troisième but sénégalais a été marqué à par Amara Diouf qui a fait son apparition en seconde mi-temps. Après le succès (4-0) contre le Panama, le match (1-1) face à la Russie, les Lionceaux terminent sur une très bonne note avec cette victoire avec huits buts inscrits et deux concédés. Pour ce mondial des U17 qui aura lieu en Indonésie (10 novembre au 02 décembre 2023), le Sénégal champion d’Afrique U17 en titre, sera dans le groupe D avec la Pologne, le Japon et l'Argentine.