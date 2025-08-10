Première médaille d'or chinoise aux Jeux Mondiaux de Chengdu : Lu Zhuoling brille en Tai Chi

Le 8 août, lors de la finale féminine de Tai Chi Chuan-Tai Chi Jian (Tai Chi avec épée) aux Jeux Mondiaux de Chengdu, l'athlète chinoise Lu Zhuoling a obtenu 9,796 points en Tai Chi Chuan et 9,726 points en Tai Chi Jian, pour un total de 19,522 points. Elle a ainsi remporté la médaille d'or, apportant à la délégation chinoise sa première médaille d'or aux Jeux Mondiaux de Chengdu.

Originaire de Chine, le Wushu, auquel appartient le Tai Chi, a évolué au fil des millénaires. D'un art martial destiné au combat réel, il est devenu une discipline complète mêlant remise en forme, spectacle et compétition. Le Wushu a fait sa première apparition aux Jeux Mondiaux en 2009 à Kaohsiung, en tant que sport invité. En 2025, il figure pour la première fois au programme officiel de la compétition.

