Pollution, santé et canalisations : Sébi Gare obtient des réponses concrètes de Fabrimétal, mais…

Après de longs mois de tension et de négociations, les habitants de Sébi Gare ont obtenu gain de cause dans leur lutte contre l’entreprise Fabrimétal. Cette dernière, en réponse aux revendications populaires, a décidé de financer la construction d'un poste de santé dans la commune, une infrastructure longtemps réclamée pour améliorer l’accès aux soins. Le chantier, interrompu pendant un certain temps, a récemment repris avec des progrès notables, selon le maire de Sébikotane, Alioune Pouye.

Toutefois, si la construction du poste de santé est un pas en avant, la question de la pollution reste au cœur des préoccupations des habitants. Lors de la visite sur le chantier, plusieurs habitants ont exprimé leurs inquiétudes concernant l’impact environnemental de l’entreprise. Le responsable de Fabrimétal a assuré qu’il prendrait des mesures pour résoudre ce problème, soulignant qu'il se considérait comme un membre à part entière de la commune, et non comme un étranger. Il a promis de trouver une solution durable pour réduire la pollution, tout en renforçant le dialogue avec la population. Les citoyens, tout en restant vigilants, espèrent que cet engagement se traduira par des actions concrètes et pérennes.