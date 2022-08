Pikine : la démonstration de force de WALLU Sénégal qui écrase tout sur son passage.

Pikine est et restera bleue. Alors que l'on croyait la coalition présidentielle assez forte pour y remporter le scrutin, la coalition WALLU Sénégal de Me Wade, a démontré qu'elle reste maîtresse des lieux. En effet, c'est un score sans appel qui donne WALLU très largement majoritaire avec 84. 741 voix contre 49.814 voix pour Benno Bokk Yakaar, soit un écart de 34.927 voix. Cet écart aurait pu être encore plus grand si les 19.339 électeurs de Yewwi Askan Wi avaient effectivement voté WALLU.