Pétrole et Energies: le Ministre Moustapha Ba décline la liste des produits subventionnés et rassure.

Le Ministre des finances et du budget a apporté une série de clarifications sur la subvention de l’énergie et les coûts revus touchant différents produits, notamment, l’essence, le gaz, l’électricité entre autres. Mamadou Moustapha Ba a rassuré les parlementaires en appuyant les déclarations du Ministre du pétrole et des énergies, Antoine Diome qui défendait le projet de budget de son département. Il a listé les efforts effectués dans le secteur pour le bien être des ménages. Le ministre Moustapha Ba s’exprimait, ce 25 novembre, lors du passage du Ministre Antoine Diome.





El H. M. BÈYE