Pénurie de bonbonnes de gaz : Le service du commerce régional rassure!

Il a été constaté une pénurie de bouteilles de gaz butane de 6 kg dans certaines localités de la capitale Dakaroise. Selon le service régional du commerce qui a réagi sur la Rfm, cette situation s'explique par "les incidents sur les bonbonnes de gaz, notamment les récentes explosions à Derklé, à Ngor et à Yeumbeul qui ont suscité un comportement de retrait systématique des bonbonnes pour vérification, et occasionnant aussi la rareté de la bonbonne de gaz butane. Un système d'interchangeabilité avait été instauré par l'autorité mais, c'est un problème de confiance qui se pose entre opérateurs et la direction du Commerce Intérieur qui s'attelle à régler ce problème. Une réunion est en perspective pour cela", a soutenu Touba Niane, Chef du service Régional du Commerce de Dakar.



Toutefois, poursuit-il, "il faut rassurer les consommateurs qu'il y a une reprise des livraisons mais qui tarde à retrouver le rythme à cause du long week-end, les équipes qui sont sur place, y travaillent. J'ai parlé avec les agents et on espère que d'ici la fin de la semaine, qu'il y aura une amélioration conséquente de l'approvisionnement du marché en gaz", ajoute M. Niane.

Ce dernier met en garde certains commerçants véreux qui en profitent pour augmenter le prix du produit." "Les agents du service régional du Commerce Intérieur veillent au grain", conclut-t-il.