Passage du CFA à l'Eco : Urgence panafricaniste « brûle » la nouvelle monnaie et réitère ses exigences

Le projet de loi qui entérine la fin du franc CFA a été adopté mercredi dernier en Conseil des ministres en France. Ce texte valide la transformation du franc CFA, qui deviendra l'Eco en maintenant la parité fixe avec l'Euro, ainsi que la fin de la centralisation des réserves de change des États d'Afrique de l’Ouest auprès du Trésor français, conformément à l'accord conclu fin décembre entre la France et les États de l'Union monétaire ouest-africaine. Pour Urgence panafricaniste, cette décision du gouvernement français de remplacer le FCFA par l’ECO est l’illustration parfaite du néocolonialisme français en Afrique. Cette décision, ont-ils ajouté, illustre également la soumission des chefs d’état Africains qui n’ont pas su prendre leurs responsabilités pour poser le débat au sein du peuple.

« Durant tout le processus de création de la monnaie ECO, il n’a été question de prendre en considération l’opinion populaire, ni par référendum, ni à l’assemblé nationale. Or nous estimons que tout ce qui se fait sans le peuple se fait contre le peuple ! Par conséquent nous exigeons que nos dirigeants prennent leurs responsabilités pour mettre fin à cette oppression monétaire. Il n’appartient ni à Macron ni à sa marionnette Alassane Dramane Ouattara, encore moins à Macky Sall, mais au peuple Africain de décider de son avenir monétaire ! » ont déclarés ses membres.

La monnaie ECO, selon UP toujours, n’est en réalité qu’un « Mackyage Sale du FCFA ». Même si la France se retire, estiment-ils, de la gouvernance, elle continuera à garantir la monnaie et le principe de libre convertibilité et transférabilité permettra à ses multinationales de rapatrier librement leurs richesses.

« Il s’agit donc bien d’un changement de forme et non d’un changement de nom comme nous l’avons toujours exigé. La juxtaposition de solutions contraires à la souveraineté sans aucun impact positif sur l'Afrique montre que la France n'est pas prête à rompre les liens d'asservissement des états africains. Car l'ingérence à outrance de l'oligarchie occidentale surtout la France sur les affaires africaines témoigne de la dépendance de la métropole 60 ans après les "indépendances" des Etats africains » indiquent ils toujours.

Fort de tout cela, Urgences Panafricanistes d'exiger l’arrimage à l’euro du CFA, la sortie de la France des conseils d'administration de nos banques centrales, le rapatriement en Afrique de nos réserves de change et enfin la fabrication en Afrique de nos signes monétaires...